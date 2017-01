Gotlands museum fortfarande populäraste regionalmuseet

Gotlands museum har nästan 100 000 fler besökare än tvåan, Bohusläns museum.



Rusningen till svenska museer fortsätter. Under 2016 upplevde många museer sitt bästa år någonsin, enligt nya siffror från Riksförbundet Sveriges museer.



Närmare 70 procent museerna som deltar i förbundets undersökning uppger att de har fått fler besök under 2016, jämfört med året dessförinnan. Mest ökar centralmuseerna, som Världskulturmuseet, Moderna museet och Vasamuseet. Gruppen redovisar nästan två miljoner fler besök under året, vilket ger en ökning med 22 procent. De kraftigaste ökningarna har skett på de museer som omfattas av fri entré-reformen, men även många betalmuseer har lockat fler besökare.



De kommunala och övriga museerna redovisar en ökning på sju procent. Dunkers kulturhus i Helsingborg har till exempel lockat 56 000 fler besökare under året. Bland regionalmuseerna är framstegen mer blygsamma med cirka tre procents ökning.



"Museerna har arbetat hårt under året för att få ett bredare genomslag och inkludera många fler. Besöksrekorden är ett kvitto på att våra medlemsmuseer är en kraft att räkna med", säger Mats Persson, generalsekreterare för Riksförbundet Sveriges museer i ett pressmeddelande.



Även under 2015 ökade museibesöken. Enligt Myndigheten för kulturanalys gjordes då en miljon fler besök än under 2014.