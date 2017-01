Bevingade matgäster ska räknas på Gotland

Aktiviteten "Vinterfåglar inpå knuten" ordnas av Sveriges ornitologiska förening och riktar sig till allmänheten för att stimulera fågelintresset och för att skaffa sig information om landets vinterfåglar. Clas Hermansson och Sivert Söderlund från Gotlands ornitologiska förening berättar att det även är många gotlänningar som engagerar sig i insamlingen.

– Talgoxen som var den vanligaste fågeln 2016 rapporterades in från 169 olika platser. Så förra året var det nog ett par hundra stycken som var med och rapporterade här på Gotland, säger Sivert.

Räkningen pågår under fyra dagar, från fredag till måndag, och alla kan vara med. Rapporteringen sker via Sveriges ornitologiska förening där vem som helst kan rapportera in sina siffror.

– Man skriver upp vilka arter man ser och det högsta antal man ser av varje art. Man får vara lite aktsam att man inte räknar samma fågel två gånger, säger Clas.

Fågelskådarna Clas och Sivert befann sig under morgonen i Botaniska trädgården i Visby och där var det fullt kvitter under morgontimmarna.

– I Botaniska ser vi, precis som i hela landet, mest talgoxe men även blåmes. Det är även mycket ringduva som övervintrar här i Botaniska trädgården, säger Clas.

Datan används sedan för att få en bild över vilka fåglar som väljer att tillbringa vintern i Sverige. Över tid kan statistiken visa att vissa fåglar stannar kvar allt längre i de norra delarna av Sverige. Räkningen kan också visa hur vinterfåglarna anpassar sig till klimatförändringarna. Vilka arter som placerar sig på topp-5 under 2017 återstår dock att se.

Topplistan för Gotland 2016