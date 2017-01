Gotländske Anders vann internationellt fotopris

Anders Nyberg har precis deltagit i den prestigefyllda tävlingen "World shootout" , som en av fem finalister i kategorin "hajar".

- För mig betyder det här priset oerhört mycket, säger han.

- Det är en annan miljö under vattnet att fotografera i men samtidigt är det rätt lätt att själv börja fotografera under vattnet med dagens teknik, som är helt självlärd i konsten att ta bra bilder under vattnet.

Vilken är din drömbild?

- Det är nog den svåraste frågan jag kan få. Det finns många drömbilder och många kategorier kvar att vinna i. Men hammarhajen är definitivt ett drömobjekt.