Gotlandsbåten anmäldes för diskriminering av man som inte fick jobb

En kartläggning P4 Gotland gjort visar att Diskrimineringsombudsmannen, DO, fick in 7 anmälningar 2016 som gäller verksamhet med anknytning till Gotland eller kom från gotlänningar som ansåg att de blivit diskriminerade.

2015 fick DO 8 anmälningar som gäller Gotland, en av dem kom från Frederik Garlén i Västervik. Redan 2014 anmälde han Gotlandsbåten för att han inte fick något av av de jobb han sökte det året.

Efter att han flyttat berättade en ny granne att hon jobbade på rederiet och sa att hon hade sett hans ansökan. Först hade de varit intresserade. Men sen la någon den åt sidan berättade hon, med orden "Man kan ju inte ha en bög springades på terminalen"

- Vilket jag tyckte var väldigt kränkande, säger Frederik Garlén som är engagerad i HBTQ-frågor och aktiv i RFSL i Västervik.

Innan han anmälde Gotlandsbåten till DO kontaktade han en av de ansvariga på rederiet som tyckte att hans ansökan såg bra ut, och att han borde ha fått jobb. Varför han inte fått det kunde hon inte förklara.

- Hon sa att till nästa år tycker jag att du ska söka igen, för då kommer du garanterat få jobb, sa hon, säger Frederik Garlén.

Men nästa år, 2015, blev det inte någon trafik med Gotlandsbåten, precis som 2014.

Ralph Axelson som är vd för rederiet sedan 2015 skriver i en e-post till P4 Gotland att han är bestört över uppgifterna och att det är helt främmande för honom att rederiet skulle ha agerat så.

Diskrimineringsombudsmannen la ned utredningen av båda anmälningarna.

Sedan starten 2009 får DO in omkring 2 000 anmälningar varje år, av dem går de bara vidare med 15 till 20 fall. Nästan alla läggs ned efter ett par dagar med beskedet att DO tackar för anmälan som bidragit med viktig information, men att de inte tagit ställning till om det handlar om diskriminering. Frederik Garlén fick samma besked.

- Jag tycker det är jättedåligt, säger Frederik Garlén.

Vad har du lärt dig av den här processen?

- Jag har lärt mig att man ska aldrig acceptera ett nej. Man ska aldrig acceptera att bli bortviftad. Det tar tid, det är jobbigt och du mår kanske dåligt under tiden. Jag har lärt mig att kämpa, säger han.