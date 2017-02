Synskadade tolken Victoria DO-anmälde krav på körkort

P4 Gotland granskar anmäld diskriminering. De flesta av de omkring 2000 anmälningar Diskrimineringsombudsmannen, DO, får in på ett år läggs ned efter några dagar, de tar inte ens ställning till om det var diskriminering. Bara 15-20 fall om året driver DO vidare - det här är ett av de fallen, och det är inte avgjort än.

Victoria Öjefors Quinn i Hemse flyttade nyligen hem till ön efter flera år i Göteborg. Där arbetade hon som skrivtolk, vilket innebär att hon skriver ned vad andra säger åt en person med nedsatt hörsel, så att hen kan läsa det.

Hon jobbade på ett företag på uppdrag för Västra Götalandsregionen. När regionen skulle göra en ny upphandling krävde de att alla tolkar skulle ha körkort. Diskriminerande, tyckte Victoria Öjefors Quinn som har nedsatt syn och inte kan ta körkort och anmälde dem till DO.

- Det ledde till att företaget jag jobbade för inte skulle kunna anlita mig i framtiden, vilket de själva har blivit väldigt upprörda över, och jag också då så klart - därav anmälan, säger hon.

I jobbet som skrivtolk behöver hon inte köra bil, utan hon följer med en person med nedsatt hörsel kanske hos läkaren, på ett möte på jobbet eller på en fest - precis var som helst och skriver ned det som sägs i samtalen för att den som inte hör ska få veta det.

- Hur jag tagit mig till platsen för att göra tolkningen tycker inte jag är relevant för jobbet jag utför. Det tycker inte min arbetsgivare i det här fallet heller. Men de är ju tvungna att följa upphandlingsregerna, säger Victoria Öjefors Quinn.

Hennes anmälan är en av 15 de senaste två åren som DO fått från gotlänningar eller mot verksamheter med anknytning till Gotland. Den vanligaste diskrimineringsgrunden, 5 av de 15 anmälningarna gäller funktionsnedsättning - oftast att någon blivit utestängd från utbildning eller jobb. Och för Victoria Öjefors Quinn, har det löst sig med jobb hemma på ön.

- Jag jobbar på GotIT resurscenter med administration och en del utbildningar i dator och hjälpmedel och så. Och sen så jobbar jag också som skrivtolk, bristen på körkort till trots.

Och det funkar här?

- Jajemen. Precis som det gjorde i Göteborg, säger Victoria Öjefors Quinn.