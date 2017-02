Hyrsköterska: Vården är inte patientsäker på Visby lasarett

I morse berättade en patient i P4 Gotland om att hon vårdades på en provisorisk avdelning där det är kaos, och saknas utrustning och är brist på personal.

Efter det gick Region Gotland ut på sin hemsida och meddelade att situationen är krisartad på lasarettet. Men när vårdchefen Cathrine Malmqvist intervjuades sa hon att det inte är någon risk för patientsäkerheten.

Men det håller alltså inte hyrsjuksköterskan Mikael Karlsson med om.

- När sjuksköterskor och undersköterskor är så minimalt bemannade så är det inte säkert. Man har bara möjlighet att hantera en krissituation i taget och ibland händer två eller tre, säger han.

Du jobbade i helgen - hur är det att jobba på det här sättet?

- Jag märkte direkt att det är kaos, oroliga patienter. Man får hoppa matraster, och förklara för patienterna och förklara varför man inte hinner - de har ett enormt tålamod, men patienterna ska inte behöva ta hänsyn till att personalen har för mycket att göra, säger Mikael Karlsson.

Under dagen meddelade lasarettet att de kl 12.30 gick in i stabsläge, och det innebär att sjukhusledningen håller ständig koll på resurserna och är redo att sätta in åtgärder. Efter några timmar, kl 16.20 meddelade lasarettet att stabsläget har avblåsts.

Mikael Karlsson har som hyrsköterska sett hur det är på flera andra sjukhus och gemensamt inom vården är att de är underbemannade. Särskilt på helger blir det svårt, och då finns inga chefer på plats som kan besluta om att ta in extra personal. Dessutom är det svårt för dem att få tid att ringa in extra personal, utan många väljer att hoppa över matraster.

- Man får inte in någon en lördagkväll utan chefen måste beorordr. Vi fick inte tag i någon, då kan vi lika gärna jobba undan. Man bara svär, knyter näven i fickan och jobbar på, säger Mikael Karlsson.

Han ser också en risk att personalen inte orkar eller hinner anmäla de misstag som sker inom vården, och då ser det i statistiken ut som att vården är bättre än den egentligen är.

- Sjukhus som till exempel Växjö där man jobbar mycket med förbättringssystem och avvikelsehantering, där framstår man som dålig. Här sker samma misstag fast man skriver inte ned dem någonstans, de försvinner liksom, säger han.

Den stora belastningen på personalen, även cheferna, anser han gör att man inte ens orkar ta till sig kritiken mot bristerna i resurser och vård.

- De har nog med att bara lösa dag för dag. Det fattas personal dagligen som man försöker lösa med att någon får jobba dubbelpass och hoppa över lunchen, säger Mikael Karlsson.

Hur viktigt är det att få kritiken framförd?

- Det är A och O. Snart händer något väldigt allvarligt, och då kommer man se alla fel och brister, säger han.

Situationen inom vården i landet har gjort att han valt att jobba som hyrsjuksköterska, eftersom det inte går att få en med lön, arbetstider och bemanning som han anser är rimliga.

- Hade de höjt det så hade jag gärna tagit en fast anställning, säger Mikael Karlsson.