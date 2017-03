Jonas Colting ska simma Gotland runt

I sommar ska Jonas Colting simma. Jättelångt. Han börjar i Visby och planen är att han ska simma runt Gotland. Simningen kommer att ske i olika etapper och pågå under tre veckor. Äventyret början i mitten av juni och målgång under Almedalsveckan. Att det blir just under Almedalsveckan är inte en slump. Jonas kommer att simma in bland politiker för att sätta folkhälsan i allmänhet och simkunnighet i synnerhet på den politiska agendan.

– Fler människor än någonsin kan inte simma och 40 svenska kommuner har inte ens simhallar som är öppna för allmänheten, säger Jonas Colting.