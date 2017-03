Visby Roma nollade Kallinge/Ronneby i första play off-rundan

Den första perioden började på tuffast möjliga sätt. Visby Romas Emil Wahlberg körde över en hemmaspelare ordentligt i sarghörnet och domaren ansåg att Wahlberg spelat färdigt för dagen. Matchstraff och ett tungt avbräck för Visby Roma med knappt en minut spelad. Den första perioden präglades sedan av en rad utvisningar där Visby Roma spelade fyra mot fyra i sju minuter av den tjugo minuter långa perioden. Spelmässigt i fem mot fem dock fördel för Visby Roma efter tjugo minuter.

I den andra perioden fortsatte det jämna och tuffa spelet där inget utav lagen lyckades spräcka nollan. Visby Roma fick chansen två gånger om i numerärt överläge men fick inte ordning på sitt spel i 5 mot 4.

56 sekunder av den tredje perioden. Så lång tid hann det gå innan Visby Roma och Sam Coatta hittade rätt bakom Kallinge/Ronnebys målvakt Robin Jensen. 1-0 och den målgivande passning kom från backen Johan Eriksson. Knappt sju minuter senare fick Visby Roma återigen chansen med en man mer på isen men lyckas inte öka på ledningen. Med knappt tre minuter kvar att spela av den tredje perioden utvisades Visby Romas Arvid Larsson och Kallinge/Ronneby fick chansen att kvittera. Visby Roma höll dock undan i det numerära underläget. Med en och en halv minut kvar av matchen tog Kallinge/Ronneby ut målvakten i hopp om att kvittera. Gotlänningarna klarade dock av att reda ut hemmalagets anstormning och vann matchen med 0-1.

I och med dagens seger tar Visby Roma ledningen med 1-0 i matcher i play off 2. Nu väntar ny match i den andra rundan redan på lördag kväll i Visby ishall. Vinst där och gotlänningarna är klara för play off 3.

Så spelas play off 2

Matchserien mellan Visby Roma och Kallinge Ronneby avgörs i bäst av tre matcher. Det bäst placerade laget i vårserien (Visby Roma) står med hemmafördel, men det är det sämst placerade laget (Kallinge/Ronneby) som börjar på hemmaplan. Vinnaren i play off 2 avancerar vidare till play off 3, förlorarna har spelat färdigt. Från play off 3 kan sedan laget efter vinst i en likadan matchserie som i play off 2 kvalificera sig till den Allsvenska kvalserien.

Speldatum för play off 2 är 9/3 (i Kallinge), 11/3 (i Visby) och eventuellt 12/3 (i Visby).

Källa: swehockey.se

Övriga resultat från den första rundan av play off 2

Piteå HC - Väsby IK HK 4-5

Asplöven HC - Mariestad BoIS HC 2-1

Vimmerby HC - IF Sundsvall Hockey 3-2

Nybro Vikings IF - Kristianstads IK 0-1