Ara Zarei, som är områdeschef för Försäkringskassan på Gotland, tror bland annat stress kan vara en av orsakerna till den kraftigt ökade psykiska ohälsan.

Han tror också att när anmälningarna väl kommer in till Frösäkringskassan kommer in så är det för sent att göra något åt problemen. Ara Zarei tror att förebyggande hälsovård på företag är en viktig del för att komma till rätta med de ökade sjukskrivningstalen.