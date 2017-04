Mattias Nilsson klar för Leksands IF

Mattias Nilsson är ett nygammalt ansikte för Leksands IF. Han spelade juniorhockey i Leksand under säsongerna 2010-2014 och gjorde dessutom 47 matcher i SHL under säsongen 2013/2014.

Enligt Leksands IFs hemsida är han glad att återvända och säger att han alltid har haft som mål att någon gång komma tillbaka till föreningen.