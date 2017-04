Maten väcker minnen från hemlandet i ny utställning

Det handlar om en slags "matminnen" och vad de minnena representerar. Azzam Turkawi är gift med Fatima Tamour och de båda minns sin sista måltid i hemlandet Syrien, innan de var tvungna att fly.

– Vi åt tillsammans med flera ur vår familj som fortfarande är kvar där, säger Azzam Turkawi.

– Det känns som mitt hjärta ska slitas ur när jag tänker på det, säger Fatima Tamour.

Hasan Alkourani minns också tillbaka till en helgfrukost som han och hans nära brukade ha i Syrien.

– Allting kommer tillbaka när jag tänker på den maten. Både det sorgliga och det glada, berättar han.

Utställningen med bilder och recept på deras måltider från hemlandet pågår nu på Bungemuseet med matminnen som symbol för det vardagliga i en orolig värld.

– Det är otroligt starka berättelser. Det här med smaker och dofter lagras i en och väcker sinnena på ett helt annat sätt, säger Panteha Pournoroozy

som är producent och projektledare för utställningen "The last day of Normality".

Utställningen är baserad på intervjuer som konstnären Caroline Hobkinson har gjort med flyktingar på Gotland. Deltagarna har sedan lagat den sista rätten de åt innan de lämnade sitt hem för att dela med sig av den. På Bungemuseet, påsklovsveckan 9–13 april, visas installationen och besökarna ges en chans att smaka på maten.