Besparingar på måltider på äldreboenden utreds

– Det här är absolut inte att vi ska spara på maten eller minska kvalitén för våra boenden. Vi ska se om vi kan använda de resurser vi har på bästa sätt.

Kan man minska på kostnaderna och ändå behålla kvalitén på maten precis som idag?

– Ja, det är vår förhoppning. Det är det vi ska titta på, vad är det som kostar? Det är lokaler, transporter, vi har olika leveranssätt på våra särskilda boenden idag. Så vi måste titta på hela processen tillsammans och se vad vi kan åstadkomma till bästa kvalité, säger Marit Lindgren avdelningschef för särskilda boenden.

Det Marit Lindgren lyfter fram är att minska kostnaderna för transporter för maten från kök till boende.

Idag får vissa äldreboenden varm mat levererad två gånger om dagen medan andra får det några gånger i veckan och då med kall mat som ska värmas övriga måltider. Så kan det bli för fler boenden.

– Det kanske räcker med att vi transporterar en gång per dag och få ned en transportkostnad. Men det här måste vi titta på tillsammans och räkna på alla aspekter, både på miljö och kvalité.

I så fall så får man värma maten på äldreboendet till middagen till exempel?

– Det kan vara en modell att man har en kyld huvudkomponent och att man kan koka potatis eller tillbehören på boendena istället. Och att man fördelar om lite i tillagningsprocessen.

Idag kostar det i genomsnitt 134 kronor per dygn för alla måltider för en person på ett särskilt boende. I handlingsplanen står det att om det minskas till 75 kronor per dygn innebär det en besparing på 9 miljoner kronor per år.

Går det att spara så mycket, det är 44%?

– Det är jag tveksam till. Det här var en fiktiv räkning. Vi är ju glada om vi kan spara två till fem kronor per vårddygn.

Vad är rimligt då?

– Det har jag svårt att säga. Den kostnaden är inklusive råvaror och transporter och tillagningsprocessen. Vi behöver titta över hur mycket personaltid det går åt och hur mycket som är själva råvaran och som sagt vad vi tillagar och får bästa kvalité på vår mat, säger Marit Lindgren, avdelningschef särskilda boenden.

Utredningen ska vara klar till hösten.