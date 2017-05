Branden på Cementa under kontroll

Natten har varit intensiv enligt räddningschef Dick Svennefelt som är på plats i Slite.

Ett 30-tal man plus Cementas personal har arbetat med släckningen under natten. Det 6 000 kvadratmeter stora plastlagret brinner fortfarande med öppen låga.

Räddningstjänsten arbetar nu med att lägga cement på elden för att släcka elden och stoppa rökutvecklingen.

– På så sätt hoppas vi klara vindkantringen som är på väg att dra röken in över Slite, säger räddningsledare Dick Svennefelt.

Enligt väderprognosen ska vinden öka till nio meter per sekund och vrida in mot Slite. Om man lyckas kapsla in elden med cement räknar Dick Svennefelt att avbryta räddningstjänstens insats vid lunchtid.

– Det betyder inte att vi lämnar området, vi finns kvar och stöttar Cementa i det fortsatta arbetet, säger han.