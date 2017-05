Nordiskt intresse för tjärbränning på Gotland

– Det luktar gott! Det luktar tjära, säger Christina Persson från Göteborgs Universitet och skrattar.

Hon tittar och luktar på tjära som tappats tidigt, sent och mitt under sojdesbränningen. Den första tjäran är ljusare och tunnare, den sista tjock och mörk, sägs det i all afall.

– Det är det vi försöker se nu när vi tappar den i olika burkar, säger hon.

Ole-Jörgen Schreiner från Norsk folkemuseum i Oslo har jobbat som hantverkare med stavkyrkor och är mycket intresserad av tjära.

– Det är väldigt spännande, det är så komplext, säger han.