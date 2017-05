Dalhem skrällvann DM

Årets DM-final mellan Dalhem IF och FC Gute spelades på ett kylslaget Gutavallen. Dalhem öppnade bäst och redan i den 4:e matchminuten rensade Gutes målvaket, David Thorngren, en boll i bröstet på en framrusande Peter Öhman så att bollen rullade hela vägen in i mål. I den 12:e minuten var det dags för mål igen. Även denna gång var det målvaktsslarv i Gute som gjorde att Peter Öhman kunde rulla in sitt andra mål för kvällen. I 44:e minuten gjorde Gutes Mattias Wihlborg ett mål som blev bortdömt för offside.

Efter en kvart av andra halvlek gjorde Gute ett trippelbyte där bland annat Marcus Nobell kom in. Han behövde enbart två minuter på plan innan han snyggt placerade in bollen med pannan. Efter reduceringen tog Gute över och matchen och skapade flera lägen. I 73:e minuten gjorde Marcus Nobell sitt andra mål för kvällen när han mycket säkert satte en straff till 2-2. I 84:e minuten när de flesta trodde på ett ledningsmål för Gute stack Herman Kristoffersson upp och rullade in 3-2 till Dalhem. Ett mål som betydde att Dalhem även detta år blev DM-mästare.

Slutresultat: 3-2 (2-0)

Målskytt Dalhem: Peter Öhman 2, Herman Kristoffersson

Målskytt Gute: Marcus Nobell 2