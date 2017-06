Fastighetsägare: Krögare i Visby lurade dement hyresvärd

Enligt den nye fastighetsägaren har restaurangägaren utnyttjade att den tidigare hyresvärden var dement och på grund av detta skrev på ett hyreskontrakt som innebar att hyran sänktes och att uppsägningstiden blev så lång som tio år.

Hyran per kvadratmeter blir bara 23 kronor per år, jämfört en genomsnittlig marknadshyra för en liknande lokal i Visby innerstad som skulle landa på 1300 kronor per år, enligt den nuvarande hyresvärden.

Det här visar enligt den nuvarande hyresvärden att avtalet är oskäligt och att det inte råder något tvivel om att den tidigare hyresvärden var förvirrad och dement och inte förstod vad denne skrev på.

Därför vill hyresvärden att kontraktet nu förklaras ogiltigt och att restaurangägaren flyttar ut sin verksamhet ur lokalerna. Hyrestvisten tas upp i Gotlands tingsrätt i juli.