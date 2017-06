Revansch när FC Gute vann mot Sundbyberg

FC Gute satte full fart från start och Villiam Dahlström kunde redan efter 15 minuter göra 1-0 till gotlänningarna. Marcus Burman ökade sedan på ledningen i den 23:e minuten där han kliver in från sin vänsterkant, tar sig förbi Sundbybergsförsvaret och rullar in 2-0. Så långt in i matchen var FC Gute det klart bättre laget och hade även bud på 3-0 innan den första halvleken var över.

Gute fick även en fin start på den andra halvleken. Marcus Kettler gjorde 3-0 redan efter fyra minuter. Sju minuter senare tändes dock hoppet för Sundbyberg när bortalaget tilldömdes en straff som säkert sattes i mål bakom Gutes målvakt David Thorngren. Med drygt tio minuter kvar av matchen satte dock Gute punkt för tillställningen när Emil Engqvist gjorde 4-1.

Viktiga poäng för FC Gute som visade styrka mot Sundbyberg och studsade tillbaka från förra omgångens tunga förlust mot Skiljebo SK.