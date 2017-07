Stor efterfrågan på gotländsk humle

Antalet bryggerier i Sverige har under de senaste tio åren gått från trettio till trehundra. På Gotland finns det numera ett tiotal – för fem år sedan fanns det två. En uppgång som inneburit att efterfrågan på humle har ökat.

Vilket fått bland andra Bruce och Linda Todd i Alskute, Levide, att börja odla humle – trots att deras ursprungliga plan var att starta ett bryggeri.

– Men sen kom vi på att med alla de här nya mikrobryggerierna i Sverige så behövs det väl humle till alla dem. Och då vidareutvecklade vi idén att vi kanske ska satsa på humle i stället, det finns ju så himla många bryggerier, säger Linda Todd.

Nu har de både en humleodling och ett litet bryggeri i källaren.

– Vi måste ju provbrygga vår humle så då blev det ändå att vi fortsatte att brygga öl.

Att man kan använda gotländsk humle vid ölbryggning bekräftas av Jonny Warg, vd på Barlingbo bryggeri:

– Det går alldeles utmärkt. Vi började för tre år sen att annonsera att vi köpte in humle, och då fick vi in sju kilo ungefär. Andra året fick vi in 30-40 kilo och i höstas, som var tredje året, fick vi in hundra kilo humle. Vilket täcker 30 procent av vår produktion.

Om man gav sig på att odla humle, skulle man få avsättning för den då?

– Ja, det får man. Vi köper allt som vi kan få tag i.

Men det är inte all slags humle som låter sig odlas på våra breddgrader. De väldigt blommiga och smakrika sorter som används i moderna öltyper som IPA, hinner inte utveckla sina kottar ordentligt innan hösten kommer, berättar Bruce Todd.

– Kottarna kommer för sent, det är inte så bra. Men vi tänker testa.

Den gotländska humlen fungerar dock utmärkt till rätt sorts öl, och med tiden så kanske mer smakrika sorter kan ta sig även här. För ännu så länge befinner sig gotländsk humleodling på pionjärstadiet.

Linda Todd:

– Vi ligger ändå i framkant, det ringer folk och frågar hur man binder upp humleplantor och så. Vi ligger lite före de flesta så då får vi tipsa hur vi har gjort. För det finns ingen direkt guide till hur man odlar humle i Sverige.