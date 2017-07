Algblomning vid badstrand i Slite

– Det var alldeles gulgrönt, geggigt och äckligt, berättar Marielouise Holm, som badar där varje morgon.

Läget förbättrades snabbt när det började blåsa och på måndagen gick det att bada i Slite igen.

På informationscentralen för Egentliga Östersjön har man inte fått in andra rapporter från våra stränder. Däremot ligger det tjocka bälten runt Gotland. Rapporter om algblomning utanför Gotska Sandön har kommit in. Det är dock svårt att sia om de giftiga algerna kommer att driva in mot land.