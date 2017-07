Dalhem utslagna ur Svenska Cupen

Dalhem IF tog emot division 2-laget IFK Aspudden-Tellus i första omgången av Svenska Cupen. En chansfattig första halvlek såg ut att sluta mållös men i den 39:e matchminuten höll sig bortalagets Fredrik Crona framme och rullade in 0-1. Dalhem hade svårt att skapa några lägen under halvleken, men spelade upp sig en aning efter baklängesmålet.

Den andra halvleken började med att Dalhem korrekt fick ett mål bortdömt för offside. Inbytte Peter Öhman skapade på egen hand ett antal chanser för Dalhem men det ville sig inte för den notoriske målskytten. I den 77:e minuten fick IFK Aspudden-Tellus straff men istället för att punktera matchen sköt Modaser Zekria över. Strax efteråt skapade bortalaget ett jätteläge att på nytt avgöra matchen men bollen rullade precis utanför stolpen. På tilläggstid sköt gästerna i stolpen.

IFK Aspudden-Tellus är därmed vidare till andra omgången av Svenska Cupen.

Slutresultat: 0-1 (0-1)