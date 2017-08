Storseger för FC Gute

Fjärdeplacerade FC Gute tog på ett blåsigt Gutavallen emot tiondeplacerade Strömsbergs IF från Tierp. Inför mötet hade Gute 31 inspelade poäng mot bortalagets 15 poäng. På planen visades det sig vara klasskillnad. Redan i den 14:e minuten spräckte Gute nollan när Marcus Nobell, fint framspelad av Villiam Dahlström, gjorde 1-0. Två minuter senare byttes Markus Kettler in istället för Martin Silva. Kettler behövde endast tio minuter på planen innan han behärskat placerade in 2-0-målet. I den 38:e minuten gjorde Gutes tredje Markus 3-0 till hemmalaget. Denna gång var det Markus Burman som rullade in bollen fint framspelad av Markus Kettler. Första halvlek slutade 3-0 men det kunde ha varit det dubbla för Gute som var det klart bättre laget än gästerna.

Trots motvind fortsatte Gute den andra halvleken som den första slutade. Det var hemmalaget för hela slanten och i den 54:e minuten gjorde Villiam Dahlström 4-0. Samme Dahlström gjorde även 5-0 med kvarten kvar. På tilläggstid avslutade Jonte Westergren målskytet genom att nicka in 6-0.

I och med segern går Gute upp på 34 poäng och målskillnaden förbättrades ytterligare för ett av seriens målfarligaste lag. Nästa hemmamatch för FC Gute spelas mot serieledande Karlslunds den 20 augusti.

Slutresultat: 6-0 (3-0)

Målskyttar FC Gute: Villiam Dahlström 2, Marcus Nobell, Markus Kettler, Markus Burman, Jonte Westergren.