Gotlandssatsning i försvarsuppgörelsen

Regeringen, Moderaterna och Centern har nått en uppgörelse om höjda försvarsanslag under åren 2018-2020. Uppgörelsen innebär 2,7 miljarder kronor per år under perioden. Uppgörelsen innebär bland annat att det blir mer resurser för att öka den militära förmågan, ledningssystem till marinen, inköp av terrängfordon, utökning av antalet platser på officersutbildningen och i grundutbildningen.

Medel har avsatts för att snarast fullfölja anskaffningen av ett nytt luftvärnssystem.

Särskilt pilotprojekt om samverkan och organisation inom totalförsvaret ska genomföras på Gotland 2018 till 2020.