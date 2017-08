Analytiker kritisk till att webbkameror livesänder försvarshändelser

Att omvärldens intresse för det svenska försvaret ökat bekräftades tidigare i år av den militära underrättelsetjänsten MUST.

Johan Wiktorin säger att även om Visby hamn är helt civil så kan bilderna från webbkameran där vara av intresse för andra länders försvarsmakt. Som till exempel under tisdagen då det låg en korvett från Karlskrona örlogsbas i Visby hamn, en korvett som förstås också fanns med på webbkamerans bilder.

– Man kan koppla ihop bilderna från Visby hamn med bilderna från Karlskrona och då kan man gå tillbaka till sin inspelning från webbkameran i Karlskrona och titta på när löpte den här korvetten ut och när registrerade vi den i Visby hamn.

Men vad kan en främmande makt ha för glädje av att veta att en korvett som lämnade Karlskrona i tisdags klockan 14.03 och sedan kom till Visby klockan 21.20 - vad har man för glädje av det?

– I det här fallet så kan man ju exempelvis räkna ut vilken hastighet och då kan man räkna ut vilken bränsleförbrukning och då kan man räkna ut hur mycket bränsle har korvetten kvar.

Det är särskilt webbkameran vid anloppet till just Karlskrona som är intressant eftersom där finns ju en stor örlogsbas. Men också bilder från Visby hamn på webben kan vara intressanta eftersom det handlar om att läggas pussel säger Johan Wiktorin.

– Man använder det här för att komplettera och kontrollera andra källor man har, sedan kan man spela in det här under väldigt lång tid. Under flera år och följa och bygga upp en kunskap om hur det svenska försvaret opererar.

Blekinge Läns Tidning skriver att kommunen och Marinbasen nu bestämt att de ska ändra vinkeln på webbkameran i Karlskrona.