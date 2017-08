Äntligen vinst för P18 IK

Efter två förluster och en oavgjord match nu på höstsäsongen kom äntligen vinsten för P18 IK. Redan under första delen av matchen märkte man tydligt att hemmalaget P18 var på hugget. De hade flest chanser men fick inte riktigt in bollen till en början. Men i minut 38' kom belöningen och Christabel Oduro satte P18's första mål och precis innan domaren blåste av första halvlek satte hon även lagets andra. Därmed stod det 2-0 till hemmalaget i halvtid.



Efter fem minuter spelade i andra halvlek fick även Shannen Wacker göra mål och P18 ledde då med hela 3-0. Hemmalaget fortsatte att ha ett bra spel och det kändes som att Sätra inte riktigt fick tag i bollen och de hade inte heller några jättefarliga målchanser. Däremot var P18 hela tiden nära att utöka sin ledning, men hade lite otur. I den 73'e minuten la Pauline Mårtensson bollen över målvakten och P18 jublade sitt fjärde mål. Men än var inte matchen slut och bortalaget fick in ett sista mål när det endast var 3 minuter kvar av matchen.



Slutresultat: 4-1 (2-0)

Målskyttar i P18 IK: Christabel Oduro, Shannen Wacker och Pauline Mårtensson.