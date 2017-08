Jakten fortsätter på krögare till arenahallen

Det var i mitten av januari som Sportbarens ägare lämnade in sin konkursansökan. Verksamheten gick inte runt där i arenahallen. Det var för dålig försäljning. Vid konkursen hade skulderna vuxit till både leasingföretaget och hyresvärden. Att det slutade så för föregångaren kan förstås ha spelat in på andra krögares vilja att ge sig in i matchen. Eller också kan det vara som kultur- och fritidsförvaltningen tänkt; att sommaren inte var den bästa tiden att annonsera efter en restaurangidkare.

Oavsett vad som ligger bakom det klena intresset måste sökandet efter intresserade fortsätta. Kanske med en ny annons, eller genom telefonkontakt med de 4-5 intressenter som inledningsvis ställde frågor om driften. Filip Reinhag håller öppet för att hyressättningen kanske kan diskuteras för att göra det mer attraktivt att gå in i ett avtal med Region Gotland.

-Det finns ganska många olika lösningar kring hyresnivåer; både grundnivån i hyresavtalet och också vilka omsättningsbaserade faktorer det finns, säger Reinhag om möjliga styrmedel för att väcka intresse.