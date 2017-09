OMG - vad händer med vårt språk?

Symbolen snöflinga var det senaste ordet Ingrid Olsson på Språkrådet googlade själv. Lol och omg är gamla för henne, men tsm går hon bet på.

Snöflinga, används nedsättande om lättkränkta personer - de är lika känsliga som snöflingor som smälter. Men, enligt Ingrid Olsson kan det användas i omvänd betydelse också.

Lol, laughing out loud, är ett så gammalt uttryck att hon undrar om det används.

– Det är lite så, när vi lär oss orden har ungdomarna dragit vidare och använder något annat, säger Ingrid Olsson.

Senast programledaren Malin Nordström själv slog upp ett uttryck var det smirk, som betyder ett flin med en viss dos av självgodhet.

Bff, best friends forever och omg, oh my god är enkla för Ingrid Olsson men vad betyder tsm? Tillsammans!

– Man är så inställd på att det ska vara engelska, säger hon.

Förkortningar som används i sociala medier, på nätet och i spel började användas för att skriva korta meddelanden som sms och twitter - nu används de i alla möjliga sammanhang.