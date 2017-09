En enkel vinst för P18

Hemma på Visborgsvallen skulle P18 ta emot Älta IF. Innan matchen låg de båda lagen på samma poäng, men P18 var starkare just idag.



När domaren blåst igång matchen tog P18 tidigt över, med mest bollinnehav och målchans efter målchans. De var väldigt heta framåt och när Vendela Werkelin la ett fint inlägg från kanten mot den bortre stolpen fick Shannen Wacker sätta det första målet för hemmalaget. Endast 6 minuter senare uttökade Pauline Mårtensson med ett hårt skott i mål. P18 fortsatte att ha övertaget och innan första halvleken var slut hade även Ellen Olofsson och Jonna Appelgren fått gjort varsitt mål. Hela 4-0 stod det till P18 efter att första halvlek var spelad.



Andra halvlek blev däremot inte lika målrik som den första och slutade 0-0. Bollen höll för det mesta till på den ena planhalvan, Ältas. Men P18 fick inte in något till mål och fick helt enkelt nöja sig med en 4-0 seger.



Nu är det 2 omgångar kvar av denna säsong och den 30e september spelas P18's sista hemmamatch.



Målskyttar i P18: Shannen Wacker, Pauline Mårtensson, Ellen Olofsson och Jonna Appelgren.