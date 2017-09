Vinst i sista matchen för P18

P18's sista match för säsongen startade händelserikt. På planen klev två väldigt taggade lag ut och det märktes tydligt när gästande Boo gjorde matchens första mål efter 10 minuter. Men lyckan varade inte länge för bortalaget då P18 fick kvittera endast en minut senare. Det var Shannen Wacker som på ett friläge fick sätta in 1-1 målet. Båda lagen ville framåt och målchanserna var flera.



I minut 31 fick P18's Ebba Ronqvist utöka ledningen som säkert rullade in bollen i det vänstra hörnet. Det fortsatte spännande och i absolut sista sekunderna kvitterade Boo vilket gjorde att första halvlek slutade 2-2.



Andra halvlek var inte lika händelserik som den första och det vägde lite fram och tillbaka. Men i den 74e minuten fick Pauline Mårtensson säkra P18's seger genom ett snyggt framspel av Ellen Olofsson.



Tabellen har varit jämn under hela säsongen men slutligen fick P18 nöja sig med en sjätteplats.



Målskyttar i P18: Shannen Wacker, Ebba Ronqvist och Pauline Mårtensson.



Övriga resultat och tabell hittar ni här.