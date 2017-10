Visby IBK fortfarande obesegrade

Redan efter 4 minuter in i den första perioden mellan Visby IBK och Åstorp så stod ett välkänt namn för Visbys första mål; Wilmer Viinamäki satte dit 1-0 genom en assist av Christoffer Lindberg. Men strax därefter kvitterade gästande Åstorp och resultatet 1-1 höll i resten av perioden.



I den andra perioden skärpte Visby till sig och föll inte ner i bortalagets bolltempo som de gjort i den första perioden. Det blev ett snabbare spel och det tog endast 25 sekunder innan Ville Hirvisuo gav Visby en ledning. Visbys målvakt Kalle Bending var en klippa genom hela matchen och räddade laget ett flertal gånger. I den 8e minuten i andra perioden spelade Marcus Jovic snyggt fram till Waltter Olavi-Mahlberg som satte dit 3-2. Men innan domarna blåste av den andra perioden fick Visbys Tommy Bolin göra mål, men Åstorp likaså. Den andra perioden slutade det vill säga 3-1 till Visby och ställningen i matchen var 4-2.



I den tredje perioden blev det plötsligt spännande då Åstorp fick in 2 snabba mål och ställningen blev plötsligt 4-4. Men det var inga problem för Visby som hann få in tre mål till och när Tommy Bolin gjorde sitt andra mål med endast 30 sekunder kvar var matchen avgjord.



Slutresultat 7-4 (1-1, 3-1, 3-2).



Målskyttar i Visby IBK: Wilmer Viinamäki, Ville Hirvisuo, Waltter Olavi-Mahlberg, Tommy Bolin 2 och Robin Melin 2.

