Endre förlorade mot IKSU

I den första perioden mellan Endre IF och IKSU var det bortalaget IKSU som var mest på hugget. 9 minuter in i matchen bekräftades det då IKSU gjorde 1-0 och bara två minuter senare satt dit 2-0. IKSU spelade överlag ett mer kreativt spel än Endre med förflyttningar och en hög fart, vilket gjorde att Endre inte riktigt hann med. Endre slarvade i anfallen och tappade sina farligaste målchanser.



När den andra perioden startade såg man direkt att IKSU fortsatte på samma spår som förut. Men strax därefter vaknade hemmalaget till liv och fick jubla när Sara Steen reducerade så ställningen blev 1-2. Endre fick då ny energi och i den 16e minuten fick Steens lagkamrat Karen Farnes trycka in 2-2 målet. Trots att Endre hade ett klart bättre spel än i den första perioden får IKSU ändå in ett mål med cirka en minut kvar.



Ställningen inför den tredje perioden var 2-3. Första tio minuterna var jämna och det kändes som att matchen var låst. Men sedan i den 11e minuten gjorde Endres Linnea Wallgren så att ställningen blev 3-3. Dock fick inte Endre glädjas länge då IKSU därefter gjorde två snabba mål. Ställningen 5-3 höll sedan i sig till de sista 15 sekunderna när IKSU rullade in bollen i ett tomt mål.



Slutresultat: 3-6 (0-2, 2-1, 1-3)

Målskyttar i Endre IF: Sara Steen, Karen Farnes och Linnea Wallgren.



