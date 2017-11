Hon vill få grannar att stoppa mord i hemmen

– Våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor är ett nationellt och globalt folkhälsoproblem. Det är faktiskt en epidemi, det är så det är klassat av WHO, säger Nina Rung.

Hon är kriminolog, föreläsare och debattör och en av två grundare bakom den ideella organisationen Huskurage. Och under utställningen på Gotlands museum, Cause of death: woman, berättade hon om vad de gör.

– Vi kan ge grannar verktyg att agera. Det lever 200.000 barn i Sverige i hem med våld, det är flera i varje klass. De här barnen växer upp och blir förövare själva.

Huskurage i tre steg:

1. Ring på och fråga hur det står till om du misstänker något.

2. Ta hjälp av granne/sambo eller vän om du inte vågar gå ensam.

3. Ring polisen om situationen blir akut eller hotfull.