Borgerliga partier vill upphandla driften av arenahallen

Anna Hrdlicka (M) är en av oppositionspolitikerna som skrivit interpellationer till den politiska ledningen för Kultur- och fritidsnämnden. Frågorna ska besvaras på måndagens regionfullmäktigemöte.

– Redan tidigt sa vi att vi måste handla upp en evenemangsbokare. Men det här har vi gjort själva, säger hon.

– Det har väl gått sådär. Vi har inte sett de stora mässorna och konserterna.

Anna Hrdlicka tycker att det saknats resurser att vara en så aktiv marknadsförare som hade behövts.

En granskning som P4 Gotland gjorde tidigare under hösten visar att arenahallen förra året kostade cirka 27 000 kronor om dagen att driva men bara drog in i genomsnitt drygt 2000 kronor per dag. Sedan invigningen 2015 har det med några undantag inte blivit så många större evenemang utöver idrotten som skulle kunna öka intäkterna.

Förutom moderaten Anna Hrdlicka har också centerns Eva Nypelius ställt frågor till Kultur- och fritidsnämndens ordförande om driften av arenahallen, eftersom hon inte ser att hallen nyttjas så mycket som man önskat.

– Jag tror att Gotland har förlorat pengar om vi har varit tvungna att säga nej till en del större idrottsevenemang för att man inte fått tider. Men det finns också möjlighet för musik- och kulturevenemang, säger Eva Nypelius.

– Vi har en fin hall som skulle kunna nyttjas på ett bättre sätt.