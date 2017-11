Medeltidsveckan: inte relevant kritik mot Almedals-camping

Medeltidsveckan får sen tidigare ha tältläger på vid gamla speedwaybanan Galgberget under vecka 32. Och ville göra det även under Almedalsveckan efter kritik om dyrt boende på ön under vecka 27.

– Vi har utvecklat en ny plats som ingen använt sedan sedan speedwayklubben flyttade därifrån, säger Björn Sundberg som är verksamhetschef på Medeltidsveckan.

Först verkade Region Gotland positiv till det men i sista stund så valde tekniska nämnden att skjuta på frågan. Då hade Visby Strandby, Snäck camping, Kneippbyn Resort och Slite strandby skickat brev till nämnden med kritik. Katarina Ekelund driver Visby Strandby hänvisade i en intervju i P4 Gotland bland annat till att Medeltidsveckan får bidrag från regionen.

Enligt Björn Sundberg är driftsbidraget de får från Region Gotland motsvarar tio procent av deras omsättning och det räcker inte till att subventionera campingen.

– Vi har dessutom en förväntan att på att hitta fler egna intäkter och genom att bedriva kommersiell ska kunna bli mindre beroende av det offentliga, säger han.

Vad är det som är unikt som ni erbjuder?

– Det är ju lite mer av ett skolsalsboende, även om det kan ske i modultält med enskilda personer som ska kunna nå en ny målgrupp som inte kan komma till Almedalsveckan idag, säger Björn Sundberg.