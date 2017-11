Konst utifrån hashtaggen #gotland

Att gå in på galleriet är som att kliva in i ett tecknat seriekollage. Den ena bilden glider in i den andra.

De ursprungliga fotografierna som konstnären Sebastian Mügge hittat på sociala medier har fått nya detaljer. En man har en utdragen hals, en kvinna har fått en lustig hatt.

Vissa bilder är enormt uppförstorade, andra pyttesmå. Två jättestora ben samsas med en liten gubbe i hängmatta. Det är lite naivistiskt, skevt och tilltvistat.

Titeln på utställningen är "How to Get More Likes in God's Own Country", en ordlek med ordet Gotland, som kan uppfattas som "God land" om en person pratar lite snabbt.

- Jag använder hashtaggen #gotland för att visa mångfalden på motiv som visar upp Gotland.

Det kan vara bilder från försvarmakten, en person som dricker en öl eller en turist som tagit bild på ett gammalt hus.

Han hoppas att konstkollaget ska visa upp en del om vad som händer på Gotland just nu, eller det som folk väljer att ladda upp på sociala medier.

- Jag försöker förstå betydelsen av sociala medier och människors berättelser, förklarar Sebastian Mügge.

För Sebastian Mügge själv är det första gången han är på Gotland. Han åkte hit för att alla verkar vilja komma till Gotland.

- Jag vill förstå varför!