Företagare vill överklaga beslut om camping på Galgberget

– Vi är på intet sätt nöjda med tekniska förvaltningens handläggning och tekniska nämndens beslut i det här ärendet och kommer när vi har fått ut relevanta handlingar från regionen tillsammans med campingkollegor på ön, branschorganisationen Svensk Camping samt våra jurister se på möjligheten att dels överklaga beslutet men även se om konkurrensverket kan pröva ärendet med tanke på Region Gotlands direkta och/eller indirekta inflytande över Stiftelsen Medeltidsveckan, säger Bobbo Werkelin och Jonas Henning i ett uttalande.

Det var på torsdagen som tekniska nämnden beslutade att Medeltidsveckans bolag får hyra Galgberget och driva camping där även under Almedalsveckan. Medeltidsveckan AB har tidigare haft camping på Galgberget under vecka 32 när det är medeltidsvecka. För att lösa bristen på billigt boende under Almedalsveckan vill de även ordna camping vecka 27.

Campingföretagarna anser att jämförelserna mellan tillfällig och permanent camping gjorts på fel sätt. De pekar också på att Medeltidsveckan och Almedalsveckan tillsammans är nära halva högsäsongen för camping på ön.