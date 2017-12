Alla nominerade till idrottsgalan

Årets Ungdomsförening

Sanda IF

Sudrets HC

Visby BoIS

Årets Prestation

Bert och Birgitta Norrby, Gotlands Motorförenings Bilklubb

Sudrets HC lag vit

Shamima Aktar,

Visby BBK

Årets Idrottsförening

Visby Klätterklubb

Endre IF

Visby Roma Hockeyklubb

Årets Ungdomsledare

Emilia Bergvall, VIF Gute Handbollsklubb

Jenny Sandelin, Endre IF

Peter Edlund, Levide IF

SISU-priset

Pia Tillaeus Karlström, VIF Gute Handbollsklubb

Roine Andersson, IK Gotlandspärlan

Jeanette Elm och Linda Herlitz, Wisby Ridklubb

Årets Evenemang

Folkracefestivalen, bilsport

Varpa-SM Eksta

NatWest Island Games

Årets Idrottsledare

Sofie Nilsson, Sanda IF/VisbyIBK/Gotl Lantliga RF/Gotl Ridsportförbund

Marianne Stuxberg, Visby Roma HK

Egon Schwartz, VIF Gute BTK/Gotl Bordtennisförbund

Vem som får Idrottsakademins hederspris, blir Årets Idrottspersonlighet eller får GT-guldet – det avslöjas senare.

Dessutom delas Gotlands idrottsförbunds förtjänstmedalj i guld och nål i silver ut vid galan. Guldmedaljen ges för minst 20 års förtjänstfullt och framgångsrikt arbete och silvernålen för minst tio års arbete.

Sylve Henriksson (IF Gutakampen), Stig Larsson, (VIF Gute Friidrottsklubb), Ronny Liljegren, (Gotlands Bro OK), Hans Lindqvist, (FC Gute), Göran Nährström (Endre IF), Leif Orleifsson (Levide IF) och Eva Weijmar-Kolmodin (Hemseortens RK) får guldmedalj.

Annika Ahlqvist (Norra Gotlands RK/Gotlands Ridsportförbund), Inger Arverstedt (Visbygymnasterna), Annelie Blixt (Dalhem IF), Robert Gustavsson (Visborgs OK), Inger Hellgren (Visbygymnasterna), Birgit Hinas (Visbygymnasterna/IF Hansa/Hoburg), Ingegärd Jönsson (Visbygymnasterna), Kenneth Karlström (Dalhem IF), Rose-Marie Karlström (Visbygymnasterna), Marcus Molin (IFK Visby), Mikael Nilsson (Föreningen Gutnisk Idrott), Marie-Louise Pettersson (Suderbys RK, Gotlands Ridsportförbund), Barbro Stenqvist (Visbygymnasterna), Lena Vallervind (Dalhem IF) och Kenneth Österberg (IFK Visby) får silvernål.

Tre idrottsföreningar som genomfört ett värdegrundsarbete blir certifierade föreningar. De tre är Levide IF, Visby Roma HK Ungdomsklubb och Visborgs OK.