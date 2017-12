"Det finns en framtid för bygdegården"

P4 Gotland rapporterade på fredagen om förslaget att sälja bygdegården i Väte, I flera år har ekonomin varit skral.

Ylva Pettersson i Ala berättar efter 15-nyheterna för Eftermiddag i P4 Gotland om hur bildandet av revygruppen Kasslerbaletten blev deras lösning att kunna betala elen.

Dessutom intervjuades Karin Fälldin, förbundssekreterare i Bygdegårdarnas riksförbund, (vid klockan 15:16) om framtiden för de 1425 bygdegårdar i Sverige som är anslutna till riksförbundet, varav 60 på Gotland.

– Det finns en framtid. Verkligen, understryker Karin Fälldin.

P4 Gotlands reporter Stina Kätting har ringt runt till företrädare för bygdegårdar runt om på Gotland för att höra hur de löser sina utmaningar.

I Vamlingbo bygdegård drar de till exempel in 6-7 000 kronor om året sedan de installerade ett par myntduschar. Men då är ju två viktiga förutsättningar att bygdegården har en brunn med god tillgång på vatten, medan många andra runt om i socknen, särskilt bland de sommarboende, har dålig tillgång på vatten.

Bygdegården i Vamlingbo socken är ganska flitigt uthyrd. Ungefär 50 uthyrningar per år om man räknar in de som hyr bara möbler och porslin, uppskattar Göte Karlsson, kassör i Vamlingbo bygdegårdsförening, Men uthyrningarna täcker ändå bara elkostnaderna, så det krävs en hel del kreativitet för att få in mer pengar. Styrelsen anordnar en del festligheter, till exempel valborgsfirande och så har de en årlig sockenfest

Vissa saker som loppmarknad förekommer på flera ställen, medan andra är väldigt specifika: Fårö har kroppkakeätning en fredag i februari varje år. Othems bygdegård anordnar dans regelbundet och har berättarcafé ibland, vilket ofta drar rätt många besökare. De får även besök av Bottarveteatern de år de har en uppsättning.

I Hamra har de under lång tid anordnat Hamradagen och Hamra kulturvecka där besökarna betalar inträde och hamraborna bidrar med arbetsinsatser så att de tar in tillräckligt för löpande kostnader under året. Om de skall göra någon större investering får de däremot tänka till och hitta andra lösningar säger Marcus Westberg som är ordförande i Hamra bygdegårdsförening.

Med största sannolikhet lika många lösningar på finansiering som det finns aktiva lösningar runt om på ön.