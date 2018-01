Vill du få din låt spelad i radio?

P4 Nästa

Perioden 1/3-4/4 2018 tar P4 Gotland emot originallåtar från både nya och etablerade låtskrivare och artister. En jury kommer att utse fem finalister som ska framföra sina låtar live i finalen i radiohuset i Visby. Förutom finalen kommer de fem finallåtarna kontinuerligt spelas i P4 Gotland under året.

Den gotländska vinnaren får sedan tävla mot de andra länsvinnarna. Den direktsända riksfinalen rymmer åtta slutliga finalister och arrangeras senare i sommar.

Låten får vara max fyra minuter, vara inspelad i studiomiljö (inte live) och får inte vara publicerad eller spelad före 1/1 2018.

Tidigare gotländska vinnare:

2008 Ella Palmqren

2009 Maria Eliadis

2010 Kiss me Hardy

2011 Herman Gardarfve

2012 Clara Klingenström

2013 Lee Gotvik

2014 Oak Brigade

2015 Sons of Bourbon

2016 Nelli Sigrén

2017 Moon and Moonshine