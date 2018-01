Gotlandshem föreslås få bygga bostadsrätter

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) är positiv till att frågan utreds vidare.

– Deras tanke är att få lite fler ben att stå på. Vi vill ju också producera hyresrätter som är billiga för konsument och då behöver man se på fler former, säger hon.

Det är Gotlandshem själva som ställt frågan till ägaren Region Gotland om direktiven kan ändras. Det allmännyttiga bolaget vill få bygga bostadsrätter som man sen ska kunna sälja och använda vinsten till att medfinansiera bygget av nya hyresrätter.

Under hösten har Miljöpartiet lämnat in en motion om att tillåta just det. Vänsterpartiet är också positiva till förslaget, säger Lars Bjurström som är ersättare i Gotlandshems styrelse, även om han inte tycker att huvudsyftet för bolaget ska vara att finansiera nybyggnation. Han tror däremot att byggandet av bostadsrätter kan skapa mer integrerade bostadsområden med blandade boendeformer.

En möjlig risk med att tillåta allmännyttan på Gotland att även bygga bostadsrätter skulle enligt Meit Fohlin kunna vara att regionens bolag går in och konkurrerar med andra privata aktörer.

– Men Gotlandshems huvudsakliga uppdrag kommer alltid att vara att bygga hyresrätter åt gotlänningar, säger hon.