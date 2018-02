GT-guldet till cyklisten Zandra Larsson

Zandra Larsson överraskade alla under Island Games i somras när hon var ensam gotländska att tävla i damernas individuella kriterium. Loppet avgjordes under flera varv och inför det sista varvet låg Zandra på en sjunde plats. Väl på målrakan visade det sig att hon var ensam in på upploppet och kunde chockad glida över mållinjen. Nu tar hon emot GT-guldet för sina fina insatser under året som gått.

– Det känns jättekul, jag är väldigt hedrad och väldigt glad, sa Zandra Larsson direkt efter prisutdelningen.

Kriterier för GT-guldet: "Priset tilldelas idrottsutövare eller lag tävlande för RF-förening på Gotland eller idrottsutövare som fått sin idrottsfostran i en gotländsk idrottsförening."