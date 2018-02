Två förluster för Endre i helgen

Tidigt i matchen fick Endre ett powerplay och hade en god chans att få den första ledningen, men lyckades inte. I minut 8’ däremot så fick båda lagen varsin utvisad spelare och i spel fyra mot fyra satte Endres Anna Moberg ett skott långt utifrån. Perioden fortsatte sedan utan några mål alls för något av lagen, så Endre fick behålla sin ledning och perioden slutade 1-0 till hemmalaget.

Men när den andra perioden börjat tog det endast 24 sekunder innan Karlstad fick kvittera till 1-1. I minut 4’ gjorde Jennifer Hellgren mål för Endre och plötsligt hade de matchen igen. Men Karlstad var väldigt ivriga och duktiga på sina omställningar och lyckades få in tre mål till. Det var Karlstad som var det starkare laget och efter den andra perioden var ställningen 2-4.



Endre ville göra mål och det märktes att de ville framåt när den tredje perioden hade startat. Men i minut 9' så utökade Karlstad sin ledning och ställningen var då 2-5. När det var 5 minuter kvar att spela tog Endre ut sin målvakt, men istället för att de fick reducera så rullade Karlstad in ytterligare ett till. 2-6 stod det och innan slutresultatet kunde sättas så fick Endres Anna Moberg göra sitt andra mål.



Endre IF förlorade sin andra match för helgen och Karlstad IBF fick vinna sin första match efter 6 raka förluster.



Slutresultat: 3-6 (1-0, 1-4, 1-2)



Målskyttar i Endre IF: Anna Moberg (2) och Jennifer Hellgren.



