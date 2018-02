Blåsigt väder väntar Gotland

SMHI flaggar för kulingvarning av klass 1 för södra, sydvästra, mellersta och norra Östersjön samt för Skagerack, Kattegatt och södra Bottenhavet.

TT: Finns det risk för att kulingen övergår i något värre?

– Nej, det gör det inte, säger Ida Dahlström, vakthavande meteorolog på SMHI.

Under söndagskvällen rör sig snöfall in över Gotland från sydväst och övergår under natten allt mer i regn.

Under måndagen väntas halvklart till mulet och mest uppehåll på Gotland. Molnigheten minskar under dagen. 2-3 plusgrader och sydliga vindar på 11 m/s - kuling 15 m/s.

Fler vädervarningar i övriga Sverige

Ytterligare en rad vädervarningar av klass 1 har utfärdats av SMHI. Exempelvis får sportlovsfirare i Jämtlandsfjällen samt södra och norra Lapplandsfjällen räkna med att det kan vina runt toppluvor och husknutar.

– Där är det främst vinden som kan ställa till problem, med snödrev, säger Ida Dahlström.



Klass 1-varningar för snöfall är utfärdade för Västernorrlands län, kustbandet i Gävleborgs län, Hallands län, sydvästra Vänern, Sjuhäradsbygden och Göta älv.

– Där finns det risk för en del snö och blåst, lite busväder, säger Dahlström.

I Blekinge och Kronobergs län samt i Skåne utom Österlen varnas för höga flöden.



För Bälten och Öresund gäller det kuling och lågt vattenstånd.