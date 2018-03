Anna Oscarsson klar för VM-kval

Flera nyckelspelare är tillbaka i Sveriges trupp inför VM-kvalet borta mot Ungern.



Bland andra Linköpings stjärnanfallare Marija Banusic och Wolfsburgs försvarsrese Nilla Fischer.

-Glädjande att ha henne tillbaka, säger förbundskapten Peter Gerhardsson om Fischer.



Sverige har ännu inte förlorat efter åtta matcher - sex segrar och två oavgjorda - under förbundskapten Peter Gerhardssons ledning sedan i september.



Den 5 april fortsätter damlandslaget VM-kvalet inför mästerskapet i Frankrike 2019 med bortamatch mot Ungern i Szombathely.

-Vi har nästan en startelva klar, och till och med byten, säger förbundskapten Peter Gerhardsson.



Mittbacken Nilla Fischer tackade nej till Algarve cup i Portugal tidigare i mars på grund av familjära skäl, men är tillbaka nu.

-Hon ville vara med men behövde tacka nej. Glädjande att ha henne tillbaka, säger Gerhardsson på truppresentationen i Solna.



Även Linköpings anfallare Marija Banusic är tillbaka efter att ha varit utanför truppen i Portugal.



I Algarve cup blev det segrar mot Kanada och Ryssland och oavgjort mot Sydkorea innan finalen mot Europamästaren Nederländerna ställdes in på grund av oväder. De båda nationerna delade turneringssegern.

-Algarve var för övrigt en väldigt bra turnering. Vi hade en plan för hur vi skulle belasta laget, i princip två olika startelvor i de två första matcherna (Kanada och Sydkorea). Naturligtvis synd att vi inte får spela matchen mot Europamästarna, men synd att det blev som det blev, säger Gerhardsson.

http://tt.se/media/image/sdltcadcde8Damlandslagets förbundskapten Peter Gerhardsson tog ut truppen till VM-kvalmatchen mot Ungern i april.Jonas Ekströmer/TT



Målvakter: Hilda Carlén, Linköping, Hedvig Lindahl, Chelsea, Zecira Musovic, Rosengård.



Backar: Amanda Ilestedt, Potsdam, Linda Sembrant, Montpellier, Nilla Fischer, Wolfsburg, Hanna Glas, Eskilstuna, Anna Oscarsson, Linköping, Jonna Andersson, Chelsea, Magdalena Eriksson, do, Mia Carlsson, Kristianstad.



Mittfältare/anfallare: Hanna Folkesson, Rosengård, Caroline Seger, do, Kosovare Asllani, Linköping, Marija Banusic, do, Lina Hurtig, do, Stina Blackstenius, Montpellier, Sofia Jakobsson, do, Mimmi Larsson, Eskilstuna, Fridolina Rolfö, Bayern München, Elin Rubensson, Göteborg, Olivia Schough, do, Julia Roddar, do.



19 september 2017: Kroatien (b), 2-0.



20 oktober 2017: Danmark (h), 3-0 (walkover).



24 oktober 2017: Ungern (h), 5-0.



5 april: Ungern (b).



7 juni: Kroatien (h).



12 juni: Ukraina (b).



30 augusti: Ukraina (h).



4 september: Danmark (b).



1) Sverige, 3 matcher, 9 poäng (+10 i målskillnad).



2) Danmark, 3, 6 (+6)



3) Ukraina, 2, 4 (+1)



4) Kroatien, 4, 2 (-6)



5) Ungern, 4, 1 (-11)



Gruppsegraren är direktkvalificerad för slutspelet i Frankrike sommaren 2019. Grupptvåan kan få chansen att spela playoff om en VM-plats, ifall nationen är bland de fyra bästa av de sju grupptvåorna.

