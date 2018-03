Kamera i sovrummet ersätter hemtjänstbesök

En kamera installeras i sovrummet istället för att hemtjänstpersonalen kliver in och kontrollerar att den äldre mår bra. Det här har prövats på Gotland under ett par år av en handfull äldre och har enligt socialförvaltningen fallit väl ut.

- Man uppfattar det som skönt att slippa bli störd hemtjänstpersonal, men att man ändå har kvar en trygghet att få tillsyn, berättar socialdirektör Marika Gardell.

En av de anhöriga, Lasse Olsson, berättar att hans mamma, som haft webbkameran på prov, är väldigt nöjd.

- Hon tyckte redan från början att det var en bra lösning, att slippa bli störd om natten, men ändå ha trygghet att någon ser till henne.

Från och med nu kommer därför äldre som söker hemtjänst att få frågan om de känner sig oroliga nattetid och i så fall kommer de erbjudas tillsyn via en webbkamera.

De som ska sköta tillsynen av webbkameran är ett företag som heter Phoniro, som har fått ett avtal under två år. De kommer hålla koll ett par gånger per natt mellan klockan tio på kvällen och klockan sju på morgonen. Skulle de se att något inte verkar står rätt till så kallar de in personal från hemtjänst.

Uppemot femtio brukare beräknas kunna få tillsyn digitalt, men det är ännu oklart hur många som vill ha det.