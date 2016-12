Fattiga familjer i Borås får klara sig utan julgåva

Nu är det jul och för familjer som har försörjningsstöd från kommunen kan julen vara en svår tid att få ihop det ekonomiskt.



Flera Sjuhäradskommuner betalar därför ut en extra julpeng för att hjälpa fattiga familjer. Borås kommun hör till de tre kommuner som inte betalar ut något extra bidrag.

Dag Forsström är chef på arbetslivsförvaltningen på Borås stad.

– I Borås fokuserar vi på att få så många som möjligt i egen försörjning.

Olika riktlinjer

Riktlinjerna kring en extra julpeng till familjer med försörjningsstöd ser olika ut i kommunerna i Sjuhärad.



Ulricehamns kommun betalar ut 300 kronor per barn, Marks kommun har ett system med en så kallad högtidspeng, som är på 1000 kronor per barn och år och där föräldrarna själva får ansöka om extrapengar till exempelvis födelsedagar eller julklappar.



Bollebygds julpeng ligger på drygt 650 kronor per barn, medan alla medborgare i Svenljunga har rätt att ansöka om medel från en så kallad social samfond, som betalas ut två gånger per år.

Herrljungas julpeng ligger på 450 kronor.

Tre kommuner, Borås, Tranemo och Vårgårda, har ingen extra julpeng.



Politiskt beslut

Enligt Dag Forsström finns det inget som tyder på att Borås stad ska ändra sig i frågan. Beslutet ligger hos politikerna och ännu har ingen lyft frågan, enligt Forsström:

– Storleken på försörjningsstödet är en politisk fråga. Säger politikerna att vi ska dela ut en julgåva så gör vid det, säger Dag Forsström.