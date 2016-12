Det är stopp i tågtrafiken mellan Varberg och Borås. Tågen ställs in under resten av julaftonen och beräknas gå som vanligt först under juldagen.



Västtrafik uppger att man satt in ersättningsbussar. Resenärer hänvisas kontakta Västtrafik för mer information om ersättningstrafik på sträckan.



Orsaken är att en kontaktledning skadats av ett nedfallet träd.

SMHI varnar för kraftiga vindar i Hallands län, Västra Götalands län, Bohuslän och Göteborg.