Nu i P4: Få geparder kvar i världen - så gör Borås Djurpark för att skydda arten

Det är Proceeding of the National Academy of Sciences som publicerar rapporten. Den visar att det endast finns 7 100 geparder kvar i världen. I exempelvis Zambia har gepardpopulationen minskat från 1 200 djur till 170 på 16 år. I Asien är geparden i princip utrotad men en grupp på färre än 50 djur ska finnas kvar i Iran.