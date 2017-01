Fler åker kollektivt

På Wieselgrensplatsen på Hisingen står Solveig Kask och väntar på spårvagnen mot länsmansgården.

– Två gånger om dagen åker jag spårvagn. Nu är jag pensionär så jag åker jämt, säger Solveig Kask.

Sedan 2005 har resorna med kollektivtrafiken ökat ordentligt i Västra Götaland enligt siffor från Trafikverket och Kommunerna och Landstingens databaser.

Från 131 resor per person år 2005, till 169,9 resor per person år 2015. Det är störst antal ökning i resor per person bland alla län i landet, och totalt en ökning med nästan trettio procent.

– Jag åker spårvagn varje dag, säger Raad Ramzi, som ska åka från Wieselgrensplatsen in till centrum.

Den största ökningen beror på att allt fler pendlar med bland annat esxpressbussar enligt Jens Holmberg på Västtrafiks presstjänst.



– Bussarna står för den största ökningen. Sedan försöker vi hela tiden göra det enklare att välja kollektivtrafiken, säger Jens Holmberg.