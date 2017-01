Ökade anmälningar om mord och dråp i Sjuhärad

Under 2016 anmäldes tolv försök till mord eller dråp i Vårgårda kommun, det visar statistik från Brottsförebyggande rådet som sammanställts av Nyhetsbyrån Siren och journalistikbyrån Journalism++. Det är fler anmälningar än något år sedan 2006 och flera gånger så många som snittet per år sedan 2006. Medeltalet har legat på noll anmälningar per år.

I Borås anmäldes under samma år 17 försök till mord eller dråp i Borås kommun. Det är också en ökning, en dubblering jämfört med snittet som legat på åtta anmälningar per år sedan 2006. Även i Bollebygds och Tranemo kommun anmäldes ovanligt många försök till mord eller dråp under den här perioden.