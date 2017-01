Längst väntan på äldreboende i Svenljunga

Personer som ansökt om plats på äldreboende får vänta allt längre på att flytta in. På tre år har väntetiden för beviljade ansökningar ökat från 50 till 58 dagar i snitt. Det visar statistik från Kommun- och landstingsdatabasen som sammanställts av Nyhetsbyrån Siren. Allra längst var väntetiden i Ljusdal förra året (210 dagar).

- Det är allvarligt inte bara för den äldre personen utan även för akutsjukhusen som inte kan slussa patienterna vidare, säger Helle Wijk, docent i omvårdnad vid Göteborgs universitet, till Nyhetsbyrån Siren.

94 Ulricehamn

89 Tranemo

66 Mark

48 Herrljunga

29 Borås

18 Bollebygd

(Vårgårda saknas i statistiken)

Kortast väntetid har de i Arjeplog med fem dagar, Vänersborg 8 dagar.

Väntetiden gäller från ansökningsdagen till det datum som personen har möjlighet att flytta in. Kommunernas snitt är beräknat utifrån samtliga utredningar om plats på särskilt boende som avslutats under första halvåret 2016, och har sedan rapporterats in av kommunerna till Rådet för främjande av kommunala analyser. 221 av 290 kommuner har valt att rapportera för 2016.

Väntetiden varierar kraftigt i landet. I en handfull kommuner ligger den runt tio dagar medan den i ett 30-tal kommuner är över hundra dagar.

- Äldre personer som beviljats plats på boende har ett stort vård- och omsorgsbehov. Ett ofrivilligt kvarboende i hemmet innebär därmed stora risker, lidande och isolering. Ligger de på ett akutsjukhus, vilket många gör när de beviljas boende, så tar de upp plats och sjukvårdskompetens i onödan för dem som verkligen behöver den, säger Helle Wijk, som specialiserat sin forskning på äldreomsorgen, till Nyhetsbyrån Siren.

Österåker och Vansbro har lyckats minska väntetiden med över hundra dagar på tre år. Samtidigt har väntetiden i Nybro och Lindesberg ökat med lika många dagar.

- Vi har länge haft en trend i Sverige att hjälpa äldre att bo kvar hemma och i samband med det stängt ner många äldreboendeplatser. Det visar sig nu att det var väldigt olyckligt och att många kommuner kämpar för att hitta boende åt sina äldre, säger Helle Wijk till Nyhetsbyrån Siren.